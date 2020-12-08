Beykoz’da ATM’lere çekiçli saldırı şüphelisi tedavi için hastaneye gönderildi

Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-BEYKOZ’da dün yaşanan olayda elindeki çekiçle yol üzerindeki ATM’lere zarar veren şüpheli cep telefonu kameralarına yansımış, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Banka yetkilileri şikayetçi olurken şüpheli tedavi için ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi.

Beykoz’da dün yaşanan olayda elinde çekiç olan bir kişi, Kavacık Orhan Veli Kanık Caddesi üzerindeki 5 ATM’ye zarar vermiş, çevrede bulunan bir vatandaş o anları cep telefonu kameralarına kaydetmişti. Olay sonrası polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Durumu haber alan banka güvenlik yetkilileri önce olay yerine geldi, ardından polis merkezine giderek şüpheli Orhan K.’dan şikayetçi oldu. Şüphelinin zarar verdiği ATM’lerde yaklaşık 200 bin lira tutarında hasar meydana geldiği öğrenildi.

Öte yandan şüpheli Orhan K.’nın geçtiğimiz yıl Aralık ayında savcılık talimatı ile Prof. Dr. Mazhar Osman ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi edildiği öğrenildi. Akli dengesinin yerinde olmadığı kayıtlara geçen Orhan K. tekrar Prof. Dr. Mazhar Osman ruh ve sinir hastalıkları hastanesine gönderildi.

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