Beykoz’da 7 yavru köpeği çöpten itfaiye kurtardı

İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerde, yolda ikna edilerek İngilizce eğitim seti satın aldıkları kişiler tarafından dolandırıldığını iddia eden onlarca kişinin, Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurduğu ortaya çıktı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu yöntemi kullananların vatandaşları ikna edebilmek için özellikle sempatik gençleri seçtiğini belirterek, "İnanın açıkça dolandırıcılık yapılıyor" dedi.