Bireyler olarak hepimizin sosyal sorumlulukları vardır elbette. Toplumsal gelişmemizi sağlamak için sosyal konular üzerinde çalışmamız gerekir biz gazeteciler için de mesleki bir ödevdir.



5 yıldır ‘Sosyal Sorumluluk Projesi’ dersi ile kadın haklarından madde bağımlılığına 295 projeyi hayata geçiren Beykoz Üniversitesi, yükseköğretim kurumları arasında ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk Birimi’ni kuran ilk üniversite oldu.

Bu kararı veren üniversite yönetimi ile birimin koordinatörü öğretim görevlisi Oğuzhan Çaçamer’i kutluyorum.

Birimin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Oğuzhan Çaçamer, “Üniversite çalışanları ve öğrenciler, merkezde geliştirdikleri projelerle toplumsal konularla mücadele edecek. Gruplar ve bireyleri toplumsal iyiye dair harekete geçirecek. 5 yılın verdiği tecrübe, cesaret ve güven ile bu birimi kuran ilk üniversite olduk” dedi.

Eğitim-öğretim alanında yeniliklere ve çağın doğrultusundaki modern araştırmalara önem veren Beykoz Üniversitesi, örnek bir çalışmayı hayata geçirdi. Yükseköğretim kurumları arasında ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk Birimi’ni kuran ilk üniversite olan Beykoz Üniversitesi, öğrencilerin teorik bilginin yanı sıra sosyal sorumluluk alanında da aktif olmasını sağlamayı amaçlıyor.

Birim çatısı altında; üniversite çalışanlarının ve öğrencilerin kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştirip uygulayabilmesini sağlamak, toplumsal sorunlarla mücadele etmek, sektör ve yükseköğrenim kurumlarının potansiyel iş birliklerini şekillendirmek için gruplar ve bireyleri toplumsal iyiye dair harekete geçirmek amaçlanıyor.

Öncülük edecek

Milli Eğitim Müdürlükleri ve Rehberlik Araştırma Merkezleri ile iş birlikleri kurarak lise çağındaki öğrencilerde sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek ve ilgili öğrencileri proje uygulayıcısı hale getirmek öncelikler arasında olacak. Sivil katılımı amaçlayan bölgesel üniversite sektör ağlarının kurulmasını sağlamak, Türkiye’deki yükseköğrenim kurumlarını ulusal bir toplumsal hizmet ağında toplamak ve bu ağa öncülük ederek organize bir şekilde fayda üretmek de kurumun hedeflerinden biri.

5 yılda 295 projeye imza atıldı

Öğrencilere, Beykoz Üniversitesi olarak yaparak, dokunarak öğrenmenin önemini aktarmayı prensip edindiklerini belirten Kurumsal Sosyal Sorumluluk Birimi Koordinatörü Oğuzhan Çaçamer, bu doğrultuda 2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibarıyla müfredatlarına Sosyal Sorumluluk Projesi dersini aldıklarını hatırlattı.

Çaçamer, bu ders kapsamında 2 bin 850 öğrencinin öncülüğü ve uygulayıcılığında kadın haklarından madde bağımlılığına, okul iyileştirme çalışmalarından geri dönüşüm projelerine, hayvan hakları çalışmalarından engelli haklarına kadar birçok farklı konuda toplamda 295 projeyi hayata geçirdiklerini açıkladı.

Çaçamer, “Bu birim ile sosyal sorumluluk projelerimizi öncelikli olarak kurum çalışanlarımıza, milli eğitim müdürlükleri aracılığı ile lise öğrencilerine ve özel sektör iş birlikleriyle sektör paydaşlarımıza yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.