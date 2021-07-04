Beyin kanamasından hayatını kaybeden emniyet müdürü, toprağa verildi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- ANKARA İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevindeyken beyin kanaması geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3’üncü Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Kaya (49), memleketi Sivas’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli evli 4 çocuk babası 3’üncü Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Kaya, 3 gün önce beyin kanaması geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Mustafa Kaya’nın cenazesi Ankara’da düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Sivas’a getirildi. Ay Yıldız Camisi’nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Kaya’nın ailesinin yanı sıra, meslektaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı öncesi Kaya’nın yakınları tabutu öperek gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Kaya’nın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı Aile Mezarlığı’na defnedildi.

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