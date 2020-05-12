Dedim ki, “Bu kadar kıymetli yetişmiş bilim insanlarımız neden ülkemizde görev almıyorlar da Amerika ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde çalışıyorlar.

Elbette öncelikle bilimsel araştırma bütçelerinin düşüklüğü ve imkansızlıkları gelir birinci sırada…

İkinci sırada ise tahminim yüksek maaş elde etmeleridir.

Tabi bir de ülkemizdeki ekonomik kriz başta birçok sorun yaşamamız karşısında pırıl pırıl zeki gençlerimiz yurt dışında çalışmayı tercih ediyorlar.

Ben hükümetin bu konuda gerekli önlemleri almasını canı gönülden isterim.

Ancak Hıfzıssıhha gibi bir bilim yuvasını kapatırsanız hata yaparsınız. İşte Korona Virüs salgınında da bu kapatmanın hata olduğu bütün çıplaklığı ile ortaya çıktı.

Koronavirüs hayatımızı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor.Ülkemizi hem ekonomik hem psikolojik yönden etkileyen bu salgın nedeniyle evden çalışma arttı ve bu sayede bilişim sektörünün önemi bir kez ortaya çıktı

Televizyonların ve özellikle FOX TV’nin çalar Saat Programına konuk olan bilim adamlarını İsmail Küçükkaya sayesinde gördük ve gurur duyduk.

YÖK tarafından yayınlanan verilere göre 24,000’i Almanya’da, 15,000’i ABD’de olmak üzere toplam 50,000’i aşkın Türk öğrenci yurtdışında eğitim görüyor. Buna karşın, eğitimleri tamamlayıp Türkiye’ye geri dönmeyenlerin oranı ise yaklaşık %30. Türkiye’deki ailelerin bir kısmının çocuklarını lisans seviyesinde üniversite okumak için yurtdışına gönderdikleri biliniyor. Bazı aileler, yurtdışında lise eğitimi için, hatta çocukları ortaokul dönemindeyken yurt dışı eğitim planı yapıyor.

Beyin göçüne dikkat çeken ve yetişmiş iş gücünün, yurt dışına kaybedildiğini vurgulayan bilişim sektörü temsilcileri, “Hem yetişmiş eleman konusunda zorlanıyoruz hem de mezun olan üniversite öğrencilerimize iş bulamıyoruz. Bilişim ve yazım alanından yılda 12 bin öğrenci mezun oluyor. Bu gençlerin yüzde 60’ı işsiz.” diyor.

İş bulamayan gençlerimiz gelecek kaygısı nedeniyle tam da bu verimli çağlarında çareyi yurt dışına gitmekte buluyor.

Yurtdışına beyin göçünün ana nedenleri arasında düşük gelir, gelecek endişesi, iş bulamama kaygısı, mesleki alan darlığı yani mezun oldukları bölümlerin dışında çalışmak zorunda kalması sayılabilir.

Ayrıca, ülkemizde yaşam kalitesinin gelişmiş ülkelere göre düşük olması, bilim ve teknolojiye yeterince değer verilmemesi, liyakata önem verilmemesi, yeni fikirlerin desteklenmemesi gibi birçok olgu da beyin göçünü tetikleyen nedenler arasında sayılabilir. Tüm bunlara ayrıca sosyo-siyasal nedenleri de ekleyebiliriz.

Beyin göçü ülkemiz için hem ekonomik, hem kültürel ve hem de sosyal bir kayıptır. Son yıllarda ve günlerde hızla artan beyin göçünü durduracak, hatta bu göçü tersine başlatacak çözümleri biran önce hayata geçirmemiz gerekir.

Uzmanlar tarafından da gündeme getirilen çözüm önerilerini özetle şöyle sıralayabiliriz.

Ekonomi canlandırılmalı, istihdam artırılmalı

Mezun gençlerimize iş imkanı sağlanmalı.

Gençlerimizin girişimci olması için önü açılmalı

Teknolojiyi kullanan ve üreten bir ülke olunmalı.

Araştırma ve geliştirme konularına destek verilmeli,

Kayırmacılığa değil, liyakata önem verilmeli

İnsanların gelir düzeyi ve refah durumu yükseltilmeli

Devlet eğitime daha fazla pay ayırmalı

Sonuç olarak beyin göçünü tersine çevirmek için bilim insanlarına çalışma alanları yaratılmalı, sanat ve fikir insanlarına fikirlerini rahatça uygulayabilecekleri ortam sağlanmalıdır.