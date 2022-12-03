Beyin dostu gıdalar bilişsel fonksiyonları geliştiriyor

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Tüm organların işlevini düzenleyen beynin performansını artırmanın ve işlev yeteneğini güçlendirmenin sağlıklı ve uzun bir yaşamın ana amaçlarından biri olması gerektiğinin altını çizen Rawsome Kurucusu Semra İnce, “Her anne, çocuğunun beyin gelişimini düşünerek, örneğin ceviz, yeşil yapraklı sebzeler gibi bazı gıdaların tüketilmesini teşvik eder.

Yapılan araştırmalar, annelerin haklı olduğunu gösteriyor. Çünkü tükettiğimiz besinlerin beynimizi sağlıklı tutmada büyük rol oynadığı, hafıza ve konsantrasyon gibi belirli zihinsel görevleri iyileştirebildiği araştırmalarla ortaya konuyor” dedi.

Bol miktarda vitamin, mineral ve antioksidan içeren besinler tüketmenin beyni beslediğini ve oksidatif stresten koruduğunu söyleyen İnce, bazı beyin dostu gıdaları şöyle sıraladı:

“Yapılan son araştırmalar beynimizin bağırsak sağlığımızı etkilediğini ve sindirimde büyük rolü olan bağırsakların da beyin sağlığı üzerinde büyük etkisi olduğunu gösteriyor. Örneğin, ıspanak ve brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler K vitamini, lutein, folat ve beta-karoten gibi beyin açısından sağlıklı besinler içerir. Bu gıdalar, bilişsel gerilemeyi yavaşlatabilir ve beynimizi koruyarak bizi zinde tutabilir. Yağlı balıklar, hafızayı keskinleştirmede ve ruh halini iyileştirmede güçlü bir rol oynayan Omega 3 yağ asitleriyle doludur. Bitter çikolata ve kakao tozu, flavonoidler, kafein ve antioksidanlar dahil olmak üzere beyni güçlendiren bileşiklerle doludur. Hurma, kinoa patlağı, çiğ kakao tozu, çiğ ceviz, kakao yağı, moringa ekstresi, ginkgo ekstresi, Himalaya tuzu ve vanilya içeren Moringa barı, içeriğindeki beyin dostu gıdalarla bilişsel gelişimi destekleyen Rawsome ürünlerinden biri.”