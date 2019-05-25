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25 Mayıs 2019
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GIRISIMSEL RADYOLOG PROF. DR. ISMAIL ORAN (FOTOGRAFTA), BAZI BEYIN DAMAR HASTALIKLARININ KASIKTAN BIR IGNE DELIGI ICINDEN GIRILEREK NESTERSIZ TEDAVI EDILEBILDIGINI SOYLEDI. BU HASTALIKLARA ANEVRIZMAYI (DAMAR BALONCUGU) VE BEYIN KRIZINI (INME) ORNEK GOSTEREN PROF. DR. ORAN, "BIRCOK BEYIN DAMAR HASTALIGI GIRISIMSEL NORORADYOLOJININ ALANINA GIRDI VE DAMARICI YOL KULLANILARAK TEDAVI EDILIR HALE GELDI. HAYRANLIKLA TAKIP ETTIGIMIZ, DAMAR ICI MALZEME TEKNOLOJISINDEKI BUYUK GELISMELERIN ILERIDE DAHA FAZLA BEYIN DAMAR HASTALIGINI BU YONTEMLE TEDAVI ETMEMIZE IMKAN SAGLAYACAGINA INANIYORUZ" DEDI.(FOTO:IZMIR DHA)
Sağlık Haberleri

Beyin damar hastalıkları artık kesi olmadan tedavi edilebiliyor

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GİRİŞİMSEL Radyolog Prof. Dr. İsmail Oran, halk arasında baloncuk olarak bilinen anevrizma ve inme gibi hastalıkların bir iğne deliği içinden girilerek, kafada herhangi bir kesi olmadan tedavi edilebildiğini belirtti.

Önceki yıllarda çok korkulan beyin ameliyatlarının artık çok daha gelişmiş tekniklerle yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Oran, “Birçok beyin damar hastalığı girişimsel nöroradyolojinin alanına girdi ve damar içi yol kullanılarak tedavi edilir hale geldi. Hayranlıkla takip ettiğimiz, damar içi malzeme teknolojisindeki büyük gelişmelerin ileride daha fazla beyin damar hastalığını bu yöntemle tedavi etmemize imkân sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Son 30 yılda tıp teknolojisinin çok hızlı bir gelişme gösterdiğini belirten İzmir Kent Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. İsmail Oran, “Tıp dünyasındaki hızlı gelişim hastalıkların daha iyi görüntülenmesine, bu görüntülerin daha iyi yorumlanarak doğru tanılara gidilmesine ve dolayısıyla doğru tedavilerin daha çabuk başlamasına olanak tanıdı. Girişimsel radyologlar ellerinin altındaki görüntüleme yöntemlerini kullanarak bazı hastalıkların tedavisine başladılar. Girişimsel nöroradyoloji beyin damar hastalıkların damar içinden giderek anjiyografi altında tedavisi üzerine odaklandı. Girişimsel nöroradyolojide teknik altyapının en önemli parçası, dijital subtraksiyon anjiografi (DSA) cihazıdır. Beyin damar hastalıklarının damar içinden tedavisi yüksek teknoloji ürünü çok sayıda malzemenin kullanıldığı bir takım karmaşık manevralardan oluşur” diye konuştu.

ANEVRİZMADAN BEYİN KRİZİNE

Birçok beyin damar hastalığının girişimsel nöroradyolojinin etkinlik sahası içinde olduğunu, her bir hastalığın damar içi tedavi stratejisi ve şeklinin birbirinden farklılık gösterebileceğini kaydeden Prof. Dr. Oran sözlerini şöyle sürdürdü: “Beyin anevrizması tıkanması, beyin damar yumağı tıkanması, omurilik damar yumaklaşmalarının tıkanması, ameliyat öncesi kafatası tümörü damarlarının tıkanması, beyin kanaması sonrası gelişen damar büzüşmesinin tedavisi, inmede beyinden pıhtı alma işlemi, şah damarı tıkanıklıklarının stent ile tedavisi, beyin içi damar tıkanıklıklarının stent ile tedavisi; tüm bunlar kasık damarından girilerek yaptığımız işlemlere örneklerdir. Stent ve balon teknolojisi o kadar ilerledi ki artık şah damarlarından, çok daha ince olan beyin içi damarların bile stent anjioplasti ile açılması mümkün hale geldi. Damar içi malzeme teknolojisindeki büyük gelişmelerin ileride daha fazla beyin damar hastalığını bu yöntemle tedavi etmemize imkân sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

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