İzmir’in sevilen Rock müzik grubu BEYEFENDİ, ünlü sanatçı KIRAÇ’ la birlikte çıkardıkları son teklileri ‘Güzelliğin On Par’ Etmez’ in tanıtımı için mini bir turneye çıkıyor. Turne kapsamında İstanbul ve Bolu ile birlikte Ankara’ya da gelecek grup, 30 Ocak 2020’de Ankara 6:45 Kaybedenler Kulubü‘nde müzikseverlerle buluşacak.

2016 yılında kurulan BEYEFENDİ’ nin; özgün tarzları, her biri alanında kendini kanıtlamış müzisyenleri ve benzersiz repertuvarları ile bilinirliği İzmir sınırlarını çoktan aşmış durumda.

Müziği görünür kılan bu adamlar; sahne performansları ve müzik kaliteleri ile Rock müzik dinleyicilerinin olduğu kadar, bu tarzla ilk kez tanışan dinleyicileri de çok kısa zamanda etkilemeyi başarıyorlar.

2019 yılında Arpej Müzik etiketi ile ilk teklileri “Yeniden Başla’’ yı yayınlayan BEYEFENDİ; 2020 yılı itibariyle ilk albüm çalışmalarını da hızlandırdılar.

BEYEFENDİ, ünlü müzisyen KIRAÇ ile birlikte, Aşık Veysel’in türküsü olan “Güzelliğin On Par’ Etmez” i yeniden düzenleyip, İstanbul’da kaydetti. Ocak 2020 sonuna doğru yayınlanacak olan klip, stüdyo ortamında şarkının kaydı sırasında canlı olarak çekildi.

2020 yılında yepyeni projeler ve turneler için hazırlanan grup, yakın gelecekte daha büyük kitlelere ulaşacak ve onları daha sık dinleme şansı bulacağız.