Beyaza bürünen Uzungöl’ün yüzeyi, kısmen buz tuttu

ÇAYKARA(Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, yağan karla beyaza büründü. Çam ağaçlarının beyaz örtüyle kaplandığı Uzungöl’de karla birlikte ortaya çıkan manzara ilgiyle izlendi. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle gölün yüzeyi de kısmen dondu.

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi’nin turizm merkezi Uzungöl, yağan karla beyaz güzelliğe büründü. Bölgede oluşan kar manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Otantik mimarisi, dik yamaçları ve muhteşem orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl’de kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Bölgede özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte göl yüzeyi bir kısmı buz tuttu. Kar yağışının devam ettiği Uzungöl, karın ve doğanın tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor.

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