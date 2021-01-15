Beyaza bürünen İstanbul havadan görüntülendi 

Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA) İSTANBUL’da kar yağışı etkili oluyor. Beyaza bürünen kent havadan görüntülendi.

Meteoroloji genel müdürlüğünün uyarısının ardından İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor. Kentin birçok noktası beyaza büründü. Kar altında kalan Kağıthane havadan da görüntülendi.

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