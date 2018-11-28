İstanbul Gedik Üniversitesi ve CINE FAST iş birliği ile kurulan oyunculuk ve sanat akademisi, Ocak 2019’da eğitim ve öğretime başlayacağını duyurdu.

İmza törenine İstanbul Gedik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü İlknur Ardalı Eryol, Avrasya Medya Prodüksiyon’dan Halit Ziya Alptekin ve Serap Ağalar, CINE FAST adına ise Vakkas Dayan katılım sağladı.

İmzalanan protokol çerçevesinde, açılacak olan kurslarda, dizi ve sinema sektörünün deneyimli eğitmenlerinin önderliğinde, çocuk ve yetişkin öğrenciler, oyunculuk ve sanat eğitimi alacak. İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu tarafından imzalanan proje kapsamında eğitimlerin üniversitenin Nişantaşı yerleşkesinde başlayacağı bildirildi. Ayrıca Avrasya Medya Prodüksiyon’un da kursta başarılı olan öğrencilere projelerinde yer vereceği ifade edildi.

Törende bir konuşma yapan İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu, dizi ve sinema sektörünün son yıllarda büyük gelişim sağladığını ifade ederek, “İstanbul Gedik Üniversitesi olarak kişisel eğitime çok önem veriyoruz. Bu kapsamda CINE FAST’in üniversitemize yaptığı proje teklifinden büyük memnuniyet duyarak, projenin destekçisi olduk. Eğitim kurslarımızdan mezun olan öğrencilerimize CINE FAST ile birlikte imzalayacağımız sertifika belgesini vermenin şimdiden heyecanını yaşıyoruz” dedi.

