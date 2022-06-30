Betül Arkın: Gitti dünyayı kurtardı kendini kurtaramadı maalesef

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Hasan YILDIRIM- Özgür EREN / İSTANBUL (DHA) Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Arkın, naaşı Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törene girerken yaptığı açıklamada, “Gitti, dünyayı kurtardı. Kendini kurtaramadı maalesef. Evinde ölmek isterdi. Evinde öldü.” dedi.

Kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Törene gelen eşi Betül Arkın, AKM’ye girmeden önce açıklama yaptı. Betül Arkın, “Ben bu kadar çok sevildiğini gerçekten bilmiyordum. Gitti, dünyayı kurtardı. Kendini kurtaramadı maalesef. Evinde ölmek isterdi. Evinde öldü.” dedi.