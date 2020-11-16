Beton mikseri şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü için yıkılmasına karar verilen yapılarda oturanlar, taşınmaya devam ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden nakliyeciler de...