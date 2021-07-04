Beton çöp kovasına sıkışan çocuk, 1 saatte kurtarıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Dış Ticaret Verileri baz alınarak Agrimetre tarafından hazırlanan TGDF Dijital Veri Paneli’ne göre 2021 yılının ilk 5 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü 8,6 milyar dolar ihracat, 7 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi. 01 ile 24 fasılları arasındaki tüm GTIP kalemleri ile 29’uncu ve 35’inci fasıllardan seçili ürünlerin dahil edildiği hesaplamalara göre, 2021’nin ilk 5 ayında sektörün dış ticaret dengesi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,1 arttı.