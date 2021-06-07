Beton bloklar arasında gizlenen 49 kilo esrar ele geçirildi

Bağışıklık sistemi güçlü olan çocukların başta Kovid-19 olmak üzere enfeksiyon hastalıklarını daha hafif geçirdiğini belirten Uzm. Dr. Gülnara Heydarova “Anne sütü, uyku düzeni, vitamin, çinko, selenyum, demirden zengin beslenme ve Omega 3 ile Omega 6 takviyesi oldukça önemli. Özellikle doğumdan sonra beş gün boyunca gelen kolostrum sütü bağışıklık sisteminin temelini atmada en önemli destektir” dedi.