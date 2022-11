Besteci Onur Bıçak, yeni teklisini dinleyicilerle buluşturacak

- Reklam -

İzmir doğumlu genç müzisyen Onur Bıçak, “Waltz No. 1” adlı yeni teklisiyle tüm dijital platformlarda yerini almaya hazırlanıyor. Neo-klasik janrda besteler üreten sanatçı, son teklisinde mix ve mastering de dahil olmak üzere tüm prodüksiyon aşamalarını kendi stüdyosunda kaydetti.

Tekliğin kapak tasarımında Uğur Bıçak, tanıtım fotoğraflarında ise Çağlayan Dursun’un imzası yer alıyor.

Besteci olarak 2015 yılında “Kalbim Ege’de Kaldı” ile dinleyicilerin karşısına çıkan Bıçak, 2017 yılında “Siyah Beyaz Aşk” “Dayan Yüreğim” ve “Badem Şekeri” adlı diziler için müzikler besteledi. 2018 yılında ise Serkan Çağrı ve Orhan Şallıel ile birlikte “Aslan Ailem” dizisinin müzikleri üzerine çalıştı. Bu süreci 2020 yılında “Doğduğun Ev Kaderindir” adlı dizi izledi ve sonrasındaki süreçte “Masumlar Apartmanı” adlı dizide Alp Yenier’in müzik ekibinde yer aldı. Bu dizi için on iki eser besteledi. Şu anda Yenier ile “Bir Küçük Gün Işığı” adlı dizide aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Bıçak, diziler dışında kendi özgün bestelerini de 2019 yılından bu yana başta dinleyicileriyle paylaşıyor. Diskografisinde kendi adını taşıyan “Onur Bıçak” ve “White Side” adlı EP’si olmak üzere, “Reincartion”, “A Little Step”, “Leaps”, “Instant In The Morning”, “Happy Dreams”, “Unimagined” adlı teklikleri bulunuyor. Bu çalışmalarının arasına en yeni tekliği “Waltz No. 1” ile 25 Kasım’da tüm müzik platformlarında eş zamanlı olarak yayında olacak.

ONUR BIÇAK KİMDİR?

Aldığı felsefe eğitimi sonrası müzikal eğitimine London College of Music’te devam eden Bıçak, aynı zamanda piyano öğretmenliği yapıyor. Eğitmenliğinin müzikal mantalitesine farklı bir bakış açısı kattığı farklı türler içerisinde gezinmesinin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. “Waltz No. 1” adlı son çalışmasında da genel klasik müzikalitesi içinde farklı bir aşamaya geçiyor multidisipliner bir anlayışı benimsiyor.

2005 yılında ilk müzikal denemelerini gerçekleştiren Bıçak, ilk kompozisyonunu 2013 yılında bir televizyon dizisi için yaptı. 25 Kasım’da dijital platformlarda yerini alacak teklisi “Waltz No.1” ile Bıçak, bugünkü müzikal yolculuğunun zeminini oluşturuyor.