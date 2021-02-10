Besni’de kavga: 2 yaralı, 9 gözaltı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı.
Olay, gece geç saatlerde Ciritmeydan Mahallesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar tekme tokat birbirine girerken, çevredekiler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak kavgayı sonlandırdı. Kavgada yaralanan Yusuf K. ve Mikail G., ambulansla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgaya karıştığı belirlenen 9 kişi ise polislerce gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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