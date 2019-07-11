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11 Temmuz 2019
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Beslenme ve kronik ağrılar

Nilay Uğuroğlu Nilay Uğuroğlu

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Uzmanlara göre beslenmenin kronik ağrılarla bire bir ilişkisi bulunmaktadır Bu ağrılar kişilerde yaşam kalitesinde ciddi düşüşlere yol açmaktadır.


Konu ile ilgili olarak INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz’a beslenme ile kronik ağrı ilişkisini sordum

Beslenmenin kronik ağrılara yol açabileceğini belirten Op.Dr.  Bıkmaz şunları söyledi

“ Hasta gruplarının pek çoğunda günler, haftalar, aylar ve hatta yıllarca süren kronik ağrı şikayetleri görüyoruz . Bu ağrılar kişilerde yaşam kalitesinde ciddi düşüşlere neden olmakta , mutsuzluk, yorgunluk, isteksizlik gibi pek çok olumsuz ruh halini bir arada tutmaktadır. Peki ağrı tedavisinde beslenmenin yerini sorgulamalı mıyız ?

Ağrı tedavisinde  hastalar ağrılarını rahatlatmak için bir çok tedavi denerler,  doğru tedavi  ise ağrıların ardındaki sebebi bulabilmekten geçiyor.

Kronik inflamasyon süreci  (Sızdıran Bağırsak) ‘a sebep olmakta ve bağırsaktan sızan patojenler sağlıklı hücrelere yerleşerek immün sistemin bu hücrelere saldırmasına bağlı olmaktadır. Artirit, fibromiyalji, baş ağrıları ve migrenler bu şekilde oluşturmaktadır. 

Bazı besin grupları bu süreci tetiklemektedir ki bunlar;

Yani inflamasyonu arttırıak bir takım besinler var ve bunları fazla tükettiğimizde ağrıları tetikleme olasılıklarının olduğunu unutmamalıyız.

Süt ve Süt Ürünleri; süt içeriğindeki laktoz ve kazein nedeniyle sızdıran bağırsağı tetiklemek bu nedenle de ağrılara sebep olabilmektedir.

Soya Sütü; soya içerisindeki phytic asit, bağırsak duvarını tahrip ederek emilimi azaltmakta ve sızdıran bağırsaği tetikleyerek ağrı oluşumuna neden olmaktadır.

Gluten, Alkol, Kırmızı Et, Şeker, İşlenmiş Yiyecekler ve Omega 6 İçeren Yağlar; inflamasyonu tetikliyor oluşu nedeniyle ağrı merkanizmasında etkili olmaktadır.

Daha az inflamasyoniçin omega 6 yı azaltıp omega3 ü hayatınıza sokmanız gerekmektedir.”

Kafein; tüketiminin özellikle migren ağrıları ile ilişkili olduğunu belirten INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr.Kerem Bıkmaz  Migren hastalarına ani migren ataklarında kafein tüketimini sınırlandırmaları tavsiyesinde de bulundu.

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Nilay Uğuroğluhttps://sonsoz.com.tr

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