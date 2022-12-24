‘Beslenme saati’ uygulaması Türkiye’ye yayılıyor

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Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçedeki her çocuğun bir öğün sağlıklı gıdaya ücretsiz erişebilmesini sağlamak için hayata geçirdiği “Beslenme Saati” uygulaması tüm Türkiye’ye yayılıyor. Bugüne kadar toplam 110 bin öğünün çocuklara ücretsiz ulaştırıldığı uygulama, Selvi Kılıçdaroğlu’nun desteğiyle “Türkiye Beslenme Saati”ne dönüşüyor.

Beylikdüzü Mutfak’ı ziyaret edeen ve uygulamaya destek veren Selvi Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte tüm süreçleri yerinde inceledi. Çalık, “Selvi Kılıçdaroğlu, projenin geniş kesimlere ulaşması için, toplumun ortak hassasiyeti olan çocukların sağlığı, beslenmesi ve bu anlamda sosyal adaletin tesisi konusunda liderlik edecek” dedi.

Türkiye’deki derin yoksulluğun özellikle çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerini azaltmak için mücadele eden Beylikdüzü Belediyesi, “Bir çocuğun kaderi yoksulluk olamaz” diyerek 2022 yılı şubat ayında “Beslenme Saati” uygulamasını hayata geçirdi. Beylikdüzü’ndeki ihtiyaç sahibi her çocuğun bir öğün sağlıklı gıdaya ücretsiz erişebilmesini sağlamak için başlatılan uygulama ilk günden bu yana tüm Türkiye’ye de örnek oldu. Bir sosyal adalet projesi olan uygulamaya destek veren Selvi Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü’nü ziyaret ederek projenin tüm detaylarını Çalık’tan dinledi. Ziyareti kapsamında beslenme çantalarının hazırlandığı Beylikdüzü Mutfak’ı detaylıca gezen Kılıçdaroğlu, beslenme çantalarının hazırlıktan dağıtıma kadar olan tüm aşamalarını yerinde inceledi.

“UYGULAMAYI ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINA YAYMAK ÜZERE YOLA ÇIKIYORUZ”

Türkiye’de özellikle çocuklar açısından çok derin bir yoksulluğun olduğunu belirten Selvi Kılıçdaroğlu “Türkiye’de çocuk açlığı olması büyük bir utanç. Birçok evde yoksulluk nedeniyle aileler çocuklarına yeterli gıda alamıyor, bunu biliyorum. O nedenle Beylikdüzü Belediyesi’nin başlattığı “Beslenme Saati” devlet politikası olması gereken çok önemli bir proje. Dileğimiz projenin daha da yaygınlaşması. Diğer tüm belediyeler de elinden geldiğince bu işi yapmaya çalışmalılar. Beylikdüzü Belediyesi bunu başlattı. İnşallah diğer belediyelerin de buna benzer çalışmalarını göreceğiz. Beylikdüzü Belediyesi’ni ve değerli Başkan’ı, tebrik ederim. Beslenme Saati uygulamasını ülkemizin dört bir yanına yaymak üzere yola çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇALIK: TÜRKİYE’DEKİ TÜM BELEDİYELERİN BU PROJEDEN İLHAM ALMASINI İSTİYORUZ

Başkan Çalık ise, “Beslenme Saati, yerelin imkanlarıyla başlattığımız bir sosyal adalet projesidir. Çocuklarımızın yetersizlik duygusuyla ve öfkeyle değil, özgüvenli ve mutlu bir şekilde büyümelerini istiyoruz. Selvi Kılıçdaroğlu projenin geniş kesimlere ulaşması için, toplumun ortak hassasiyeti olan çocukların sağlığı, beslenmesi ve bu anlamda sosyal adaletin tesisi konusunda liderlik edecek. Biz bu projenin diğer belediyeler tarafından sahiplenilmesini, hatta Türkiye’deki tüm belediyelerin bu projeden ilham almasını istiyoruz. Beslenmek her bir çocuğun hakkı. Bu hakkı karşılamak çocuklara borçlu olduğumuz ahlaki bir görevdir” diye konuştu. Selvi Kılıçdaroğlu, beslenme çantalarının dağıtım noktalarından biri olan Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde ailelerle bir araya geldikten sonra Beylikdüzü’nden ayrıldı.

Uygulama ile bugüne kadar toplam 110 bin öğün ücretsiz olarak çocuklara ulaştırıldı. Belediye kurumsal logosunun bulunmadığı beslenme çantaları 10 mahallede oluşturulan 19 ayrı merkez üzerinden ailelere ulaştırılıyor. Hazırlanan öğünler, 5 ile 14 yaş arası çocukların günlük alması gereken kalori miktarının 500 ila 700 kalorisini karşılıyor. Diyetisyen ile gıda mühendisleri gözetiminde Beylikdüzü Mutfak’ta günlük olarak hazırlanan menüler öğrencilerin günlük alması gereken protein ve karbonhidrat içeriğine göre düzenleniyor.