Besin değerini yükseltmenin basit yolu: “filizlendirme”

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İçerdikleri besin değerleriyle vücudumuzu hastalıklara karşı daha dirençli kılan kurubaklagiller, beslenmemizde şüphesiz çok önemli bir yere sahip. Son dönemlerde ise kurubaklagillerin filizlendirilmiş şekilde tüketiminin yaygınlaştığı gözlemleniyor. Filizlendirmeyle besinlerin vitamin, protein ve enzim değerlerinin arttığını belirten Sofra/Compass Group Türkiye Ülke Diyetisyeni Emel Terzioğlu Arslan, filizlendirmenin nasıl yapılması gerektiğine ve filizlendirme süresine dair bilgilerini paylaşıyor.

Filizlendirme, baklagil, tahıl, tohum, çekirdek ve badem gibi sert kabuklu yemişlerin çimlenmeye başlaması sürecine deniyor. Yenebilir bütün tahıllar, tohumlar, baklagiller, sert kabuklu yemişler ve ayçekirdeği gibi bazı çekirdekler filizlendirilebilir. Filizlendirme, besinlerin vitamin, protein ve enzim değerlerini artırıyor. Ayrıca bu besinler filizlendirildiğinde, sindirim enzimleri bakımından oldukça zengin hale gelerek sindirimleri de kolaylaşıyor. Ayrıca, filizlendirme işlemi ile birlikte bu besinlerin antioksidan kapasiteleri ve emilim düzeyleri de artıyor ve gluten içerikleri azalıyor. Filizlendirilmiş yiyecekler, tek başına yenilebildiği gibi salataların ve yemeklerinizin içine de katarak daha besleyici yemeklere de imkan sunuyor.

Peki filizlendirme nasıl yapılır?

Sofra/Compass Group Türkiye Ülke Diyetisyeni Emel Terzioğlu Arslan, filizlendirme işleminin üç aşamada gerçekleştiğini belirtiyor; “İlk olarak bakliyat ve tahılların tohumları yıkanır ve altı düz bir kabın dibine yayılarak 8-12 saat suda bekletilir. İkinci aşamada tohumlar durulanır ve suları süzülür. Sığ bir kabın dibine ıslatılmış, temiz pamuklu bir bez serilir. Suda bekletilmiş tohumlar üzerine yayılır. Bir başka pamuklu ıslak bez tohumların üzerine konur. Tohumlar kurumamaları için sık sık ıslatılır, gerekirse arada yıkanarak tekrar ıslak bezlerin arasına konur. Son olarak filizler 1.5-2 santimetre boyuna ulaştığında işleme son verilir.”

Kurubaklagillerin filizlendirme süreleri nasıl olmalı?

-Arpa: 8-14 saat suda bekletilir, 1-1,5 günde filizlenir. (Kabuksuz arpa)

-Karabuğday: 15-20 dakika suda bekletilir, 1-1,5 günde filizlenir. (Kavrulmamış karabuğday)

-Yulaf: 8-14 saat suda bekletilir, 1-1,5 günde filizlenir. (Kabuksuz yulaf)

-Kinoa: 2-4 saat suda bekletilir. Yaklaşık 12 saatte filizlenir.

-Pirinç: 12-18 saat suda bekletilir, 1 günde filizlenir. (Kahverengi işlenmemiş pirinç)

-Çavdar: 8-14 saat suda bekletilir, 1-1,5 günde filizlenir.

-Badem: 10-14 saat suda bekletilir, 1 günde filizlenir. (Kavrulmamış, çiğ badem) Filizlendirme ve saklama süresi 2 günü geçmemelidir.

-Nohut: 12-18 saat suda bekletilir, filizlenme 1,5 gün ya da daha fazla.

-Çemen otu: 8-14 saat suda bekletilir, 18 saatte filizlenir.

-Susam: 8-14 saat suda bekletilir, 1-1,5 günde filizlenir. (Kavrulmamış susam) Filizlendirme ve saklama süresi 1,5 günü geçmemelidir.

-Ayçekirdeği: 8-14 saat suda bekletilir, 18 saatte filizlenir. (Kavrulmamış çekirdekler) Suda bekletme süresinin sonunda kabukları ayıklanır.

-Mercimek: 8-14 saat suda bekletilir, 1 günde filizlenir. (Kırmızı, siyah ya da yeşil mercimek) Küçükler daha hızlı filizlenir.

-Börülce: 12-14 suda bekletilir, 1 günde filizlenir.