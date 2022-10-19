Beşiktaş’taki kentsel dönüşüm çalışmalarında ilk yıkım yapıldı

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İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş’ta kentsel dönüşüm çalışmaları Akat Mahallesi’nde 2 binanın yıkımıyla başladı.

Kentsel dönüşüm çalışmasını, bir milat olarak değerlendiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Beşiktaş yapı stokunun yüzde 78’i, 1980 öncesi yapılmış yapılardan oluşuyor. Dolayısıyla riskli. Deprem, günümüzün en önemli gündem maddelerinden biri. Her zaman güncelliğini koruyor ve bu risk her geçen gün artıyor. Biz bununla ilgili farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Bu amaçla Beşiktaş’ta Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüzü kurduk. Yine Beşiktaş İmar AŞ’yi kurduk. Buradaki amacımız tamamıyla vatandaşlarımızın bu konulardaki bütün hukuki süreçlerini yönetmek, belediyeden doğru bilgiye, belgeye ulaşmalarını sağlamak, sözleşmelerini yaparken yanlarında olmak, iskana kadar olan sürecin tamamında onların haklarını korumak ve yapımcı firmayla onların arasındaki ilişkilerde maliklerinin yanında olarak onların bu süreçten kötü bir şekilde etkilenmemesini sağlamaktır. 19 Ekim’de de Akatlar Mahalle’mizde bulunan 2 binamızın yıkımını gerçekleştireceğiz. Bu binaların sözleşmeleri imzalandı, onayları çıktı, yıkım ruhsatı oluşturuldu” açıklamasını yaptı.

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“BUGÜNE KADAR YÜZLERCE SORUN YAŞANDI”

Başkan Akpolat, “Beşiktaş, bu konuda çok fazla dezenformasyona uğramış bir ilçedir. Bugüne kadar maliklerle yapımcı firmalar arasında çıkan yüzlerce sorun belediyemize intikal etmiştir. Gördük ki yapımcı firmaların önemli bir kısmı, vatandaşımıza yapamayacağı işlerin sözünü vermiş. Dolayısıyla vatandaş da malikler de yapımcı firmalarla bir araya geldiğinde güven sorunu oluşmaya başladı ve süreçlerin uzadığını gördük. Bu konuda Beşiktaş Belediyesine olan başvuruları bir araya getirdik, toparladık. Beşiktaş İmar AŞ’nin kurulumu tamamıyla bu dezenformasyonu ortadan kaldırmak, maliklerle yapımcı firma arasındaki hukuki süreçleri yönetmek, maliklerin yanında olmak ve onların isteklerine göre bu yapıların tekrardan yapılandırılması amacıyla kuruldu” dedi.

“HUKUKİ SÜREÇLER İÇİN BELEDİYEMİZE BAŞVURUN”

Yıkımın başlangıç olduğuna da değinen Başkan Akpolat Beşiktaş’ta oturanlara şu çağrıda bulundu:

“Bütün komşularımız hem binalarının dönüşümüyle hem diğer hukuki süreçlerle ilgili belediyemize mutlaka başvursun. Doğru bilgiye, belgeye belediyemizden ulaşsınlar. Eğer bize muvafakatnamelerini verirlerse onların bütün süreçlerini yönetmeye talibiz. Bu zor bir süreç. Bu süreci yönetmek, vatandaşları bir araya getirmek, yapımcı firmaları bir araya getirmek, onlarla malikler arasındaki iletişimi sağlamak, aynı masa etrafında toplamak gerçekten çok zor. Yetki belgelerini Beşiktaş İmar AŞ’ye teslim etsinler ve bu süreçlerin tamamını Beşiktaş Belediyesi olarak güven ilişkisi içerisinde yönetelim.”