Beşiktaş’ta Ümraniyespor maçının hazırlıkları başladı

- Reklam -

İSTANBUL, (DHA) – Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 12’nci haftasında evinde Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Antrenman, 5’e 2 top kapma çalışması sonrası üç grup halinde oynanan dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanı başkan Ahmet Nur Çebi ile Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da izledi.

Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)

- Reklam -