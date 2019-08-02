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Beşiktaş’ta, Ljajic ve Dorukhan’da kas zorlanması

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Saalfelden kasabasında sürdüren Beşiktaş’ta, Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz’de kas zorlanması meydana geldiği belirlendi.

Ljajic ile Dorukhanın futbolcunun tedavilerine başlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sakatlıkları nedeniyle antrenmana çıkamayan orta saha oyuncuları Adem Ljajic ile Dorukhan Toköz’ün muayenelerinin yapıldığı ve MR’larının çekildiği belirtildi. Açıklamada, kontroller sonucu, iki futbolcunun sağ alt arka adale grubunda birinci derece kas zorlanması meydana geldiği kaydedildi. Ljajic ve Dorukhan’ın tedavilerine siyah beyazlıların sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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