Beşiktaş’ta koronavirüs denetimi

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 geçiren hastaların sağlık durumlarının kontrol ve takibi için 'Covid-19 Takip Merkezleri' açmaya başladı. Ankara ve Eskişehir’de pilot uygulamalarına başlanan merkezlerin kısa sürede 24 ilde bulunan 30 sağlık bölgesinde; daha sonra da tüm yurtta yaygınlaştırılması hedefleniyor.