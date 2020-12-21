Hasan YILDIRIM-Özgür EREN İSTANBUL (DHA) BEŞİKTAŞ’ta koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları denetlendi. Sürücü ve yolcular koronavirüs tedbirleri konusunda uyarıldı.
Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde koronavirüs denetimi yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında araçlar durdurarak denetlendi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
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Beşiktaş’ta koronavirüs denetimi
Hasan YILDIRIM-Özgür EREN İSTANBUL (DHA) BEŞİKTAŞ’ta koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları denetlendi. Sürücü ve yolcular koronavirüs tedbirleri konusunda uyarıldı.