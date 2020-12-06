Beşiktaş’ta komposta dönüştürülen organik atık yağlar doğayla buluşuyor

İSTANBUL, (DHA) – Beşiktaş Belediyesi, Ortaköy ve Ulus’ta kurduğu ‘Kapalı Sistem Kompost Cihazlarla’ organik atıkları doğayla buluşturuyor. Atıklar Beşiktaş’ın park ve bahçelerinde toprak katkısı olarak değerlendirilirken sürdürülebilir üretim için çalışmaya devam ediliyor.

Uluslararası Toprak Bilimleri Birliği’nin, toprağın insan sağlığı ve doğal hayatın devamı üzerindeki önemine dikkat çekmek amacıyla 2002’de Birleşmiş Milletler’e önerdiği toprak günü önerisi Birleşmiş Milletler tarafından 2013 Aralık’ta kabul edildi ve böylece her yıl 5 Aralık Dünya Toprak Günü olarak kutlanmaya başladı. Beşiktaş Belediyesi de Ortaköy ve Ulus’ta toprağın verimi için yaşamsal öneme sahip olan organik atıkları tekrar doğayla buluşturan bir sistem geliştirdi. Belediye, ‘Kapalı Sistem Kompost Cihazlar’ ile birlikte komposta dönüştürülen organik atıkları ilçede bulunan park ve bahçelerde toprak katkısı olarak kullanıyor ve organik atıkları doğayla tekrar buluşturuyor.

DÜNYA TOPRAK GÜNÜ’NDE TOHUM DAĞITILDI

Beşiktaş’ın tüm noktalarını adım adım dolaşarak vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Saha Çözüm Ekipleri de 5 Aralık Dünya Toprak Günü dolayısıyla komşularına bir sürpriz yaptı. Ekipler her çaldığı kapıda vatandaşların Dünya Toprak Günü’nü kutlayıp, onlara tohumlar hediye etti.

RIZA AKPOLAT: SÜRDÜRÜLEBİR BİR DOĞA İÇİN SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ

Dünya Toprak Günü kapsamında konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ‘’Ortaköy ve Ulus mahallelerimizde ‘Kapalı Sistem Kompost Cihazları’ ile dönüştürülen organik atıkları, park ve bahçelerde toprak katkısı olarak değerlendirerek doğaya kazandırıyor, ilçemizde sürdürülebilirliği sağlamak için üretmeye devam ediyoruz. Geleceğimize sahip çıkıp toprağımızı doğamızı korumak için sorumluluğumuzun farkındayız. Dünya Toprak Günü kutlu olsun” dedi.