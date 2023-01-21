Beşiktaş’ta Kayserispor hazırlıkları tamamlandı

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İSTANBUL,(DHA)- Spor toto Süper Lig’in 20’nci haftasında deplasmanda Kayserispor’a konuk olacak Beşiktaş, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı için bugün saat 16.00’da özel uçakla Kayseri’ye giderek kampa girecek.

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