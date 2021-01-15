Beşiktaş’ta kar mesaisi

İSTANBUL (DHA) – Beşiktaş Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, kar yağışının ve buzlanmanın olası etkilerine karşı gerekli önlemleri aldı.

Geçtiğimiz günlerde yetkililer tarafından yapılan İstanbul’un soğuk, fırtınalı ve kar yağışlı bir havanın etkisine gireceği uyarısının ardından Beşiktaş Belediyesi ekipleri de teyakkuza geçerek gerekli tüm önlemleri aldı.

Alınan önlemler kapsamında Beşiktaş Belediyesi, 24 adet kepçe, 1 adet greyder, 12 adet kar küreme ve tuzlama aracı, 14 adet kamyonet elle tuzlama aracı, 2 adet sepetli araç, 2 adet çekici kurtarıcı araç ve 300 kişilik karla mücadele ekibiyle, herhangi bir mağduriyet yaşamaması için hazır bekliyor.

Karla mücadele çalışmalarıyla ilgili olarak Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Akpolat, “Kuraklıkla mücadelemiz sürerken yaklaştığı söylenen kar haberi sevindirici. Vatandaşlarımızın Beşiktaş’ta olumsuzluk yaşamaması için ekiplerimiz hazır. Beşiktaş’ta #Birlikte varız” mesajını verdi.