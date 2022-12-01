Beşiktaş’ta hazırlıklar sürdü

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İSTANBUL,(DHA) – Beşiktaş, Katar’da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen arada hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas ve 5’e 2 çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 19.00’da Vodafone Park’ta VavaCars Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı oynayacak.

(FOTOĞRAFLI)