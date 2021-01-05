Beşiktaş’ta “Gülistan Doku ” eylemi

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN-Can EROK İSTANBUL, (DHA) Tunceli’de 5 Ocak’tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku için Beşiktaş’ta eylem yapıldı. Grup üyeleri, “Tam Bir Yıldır Soruyoruz Gülistan Doku Nerede?” ” yazılı pankart açarak Doku’nun bulunmasını istedi.

Tunceli’de 5 Ocak günü ortadan kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’dan bir yıldır haber alınamıyor. Ailenin şikayeti üzerine devam eden soruşturma kapsamında Munzur Barajı balık adamlar tarafından taranmış ama Gülistan Doku’nun izine rastlanmamıştı. Bugün Beşiktaş Meydan’da bir araya gelen bir grup kadın, “Tam Bir Yıldır Soruyoruz Gülistan Doku Nerede?” yazılı pankart açarak eylem yaptı. Gülistan Doku’nun kaybolmasının üzerinden bir yıl geçtiğini ve bir sonuca ulaşılamadığını söyleyen kadınlar, “Gülistan Doku Nerede?” diye sordu. Gülistan Doku’nun fotoğraflarını taşıyan grup üyeleri, Doku’nun bulunmasını istedi.

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