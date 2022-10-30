Beşiktaş’ta evden ziynet eşyaları çalan 4 şüpheli yakalandı

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Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)- BEŞİKTAŞ’ta yabancı uyruklu bir kişinin evine girerek, elektronik ve ziynet eşyalarını çalan 4 şüpheli, kimlikleri güvenlik kamera kayıtlarından belirlenerek gözaltına alındı. Daha önce de farklı suç kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş’ta Sheila C.Z. isimli kadının evine giren hırsızlar, içerde buldukları bazı elektronik ve ziynet eşyalarını çaldı. İhbar üzerine inceleme başlatan polis, güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin apartmana girerken görüntülendiğini belirledi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin olay sırasında kullandıkları otomobilden inerken de görüntülerine ulaştı. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Mustafa U.Ş.(23), Muhammed E.(18), Muhammet A.B.(25), ve Halil Ş.(23), sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin Mustafa U.Ş.’nin daha önceden 27, Muhammet A.B.’nin 18, Muhammed E.’nin 7, Halil Ş.’nin ise 10 suç kaydı olduğu belirlendi.