Beşiktaş’ta denize atlayan kişinin cesedi bulundu

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ’ta henüz bilinmeyen nedenle denize atlayan kişi bir süre su yüzeyinde kaldıktan sonra kayboldu. Botla denize açılan dalgıç polisler Baltalimanı açıklarında 63 yaşındaki Mustafa Akdoğdu’nun cesedini çıkardı.

Olay, saat 15.00 Beşiktaş Bebek’te meydana geldi. Deniz kenarında bankta oturan bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle denize atladı. Su üzerinde çırpınan kişi bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dalgıç polisler botla denize açılarak çalışma yaptı. Yaklaşık yarım saat sürenin arama çalışmalarının ardından Baltalimanı açıklarında ceset bulundu. Bota çıkarılan ceset, kıyıya getirildi. Üzerinden kimlik çıkan cesedin 63 yaşındaki Mustafa Akdoğdu’ya ait olduğu belirlendi.

Ambulansa alınan ceset Baltalımanı Kemik Hastalıkları Hastanesi Morguna götürüldü.

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