Beşiktaş’ta 3 kişiyi bıçaklayan kağıt toplayıcısı yakalandı

Ersan SAN /İSTANBUL,DHA- BEŞİKTAŞ’ta kağıt toplayıcısı yolda yürüyen 2’si kadın 3 kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olay, Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Hasan Hüseyin Y., yolda yürüyen Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M.’yı bıçakla saldırarak yaraladı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Maxim M.’yi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, Aleksandra V., Aleksandra R.’yi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganın 40 yaşlarındaki Hasan Hüseyin Y. olduğunu belirledi. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Saldırganın emniyetteki işlemleri devam ediyor.