Beşiktaş’ta 2’nci Şenol Güneş dönemi resmen başladı

Ahmet Nur Çebi: Bu sene de şampiyonluğu kovalayacağız

“Hatay maçının sonrasında Ismael hocamızın enerjisinin bitmiş olması sebebiyle bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir olduk”

“Konu Beşiktaş olunca elim biraz sıkı oluyor”

Şenol Güneş: Destek ve ilgi için tüm taraftarlara teşekkür ediyorum

“Görevimi en iyi şekilde yapacağımın sözünü veriyorum”

“Şampiyonluk için yarışacağız”

“Benim de, kulübün de, takımın da başarıya ihtiyacı var”

“Taraftarın desteği var, onu kaybetmemek lazım”

“Alli, Tottenham’da 3 iyi oyuncudan biriydi. Yüzde 50’si yeter burada”

“Beşiktaş daha önce proje yapmadan da çıkardı genç oyuncu”

“Ben yöneten onlar da yönetilen olarak en iyisini yapacaklar”

“Elimizde hem yerli hem de yabancı iyi oyuncular var”

“Beni kendilerinden sayıyolar, bunun için teşekkür ediyorum”

Ceyhun Kazancı: Toparlanıp, zafere ulaşacağız

“Kullanılan o tehdit cümlesi benim haddime değil”

Olgucan KALKAN – Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) – Beşiktaş’ta 2’nci kez göreve gelen teknik direktör Şenol Güneş için imza töreni düzenlendi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine başkan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı yöneticiler ve teknik direktör Şenol Güneş katıldı.

Bir önceki teknik direktör Valerien Ismael’e emekleri için teşekkür eden Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaş taraftarının uzun süreden beri beklediği hocamız Şenol Güneş’i huzurlarınızda imzaya davet etti. Sağ olsun bizimle çalışmayı kabul etti. Öncelikle Ismael’e emekleri için candan teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. Beşiktaş’ımızın daha başarılı olabilmesi için el birliğiyle çalışacağımı kamuoyuna duyurmak istiyorum. Hedefimiz her zaman şampiyonluktur. Bu sene de şampiyonluğu kovalayacağımızın bilinmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

“HATAY MAÇININ SONRASINDA ISMAEL HOCAMIZIN ENERJİSİNİN BİTMİŞ OLMASI SEBEBİYLE BİR KAN DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYAÇ OLDUĞU KONUSUNDA HEMFİKİR OLDUK”

Futbolun fıtratında bu tip değişikliklerin olduğunu dile getiren Çebi, “Çalışanlarım benim için her zaman değerliydi. Özellikle Hatay maçının sonrasında Ismael hocamızın enerjisinin bitmiş olması sebebiyle, kendisini de bu fikri ifa etmesi nedeniyle bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir olduk. Bu noktaya nasıl gelindi? Hakem hataları, manipülasyonlar, medyatik baskılar bir şekilde bir araya gelerek bizim sağlıklı çalışmamıza engel oldular. Sosyal medya üstünden başlatılan, medyanın da eklendiği provokasyon sonucunda teknik kadro üstünde baskı yaratıldı. Bunları tartışmanın anlamı yok. Önümüze bakacağız. Geleceği konuşmak istiyorum. Şenol Güneş benim güvendiğim, inandığım biridir. 3 şampiyonlukta emeğimim olması beni gururlandırıyor. Çarşamba günü, Ismael ile yolları ayırdıktan sonra toplandık. Hocamla vedalaştım, sonra yeni hocamla bir araya geldik. Dün yaptığımız görüşmeler sonucunda nihaileştirdik. Hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçen Ceyhun Bey’e de teşekkür etmek istiyorum. Ismael buraya gelirken Ceyhun Bey tek başına getirmedi. Ismael’e karar veren bendim. Bunu da paylaşmış olayım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca bir projeydi. Dışardan gelen teknik direktörlerin saygıyı hak ettiğini, Türk futbolunu nasıl gördüklerini merak ediyorum” diye konuştu.

“KONU BEŞİKTAŞ OLUNCA ELİM BİRAZ SIKI OLUYOR”

“Ben kendi paramı çok sevmedim” diyen Çebi, “Konu Beşiktaş olunca elim biraz sıkı oluyor. Beşiktaş’ın parası olunca dikkat etmek zorundayım. Tüm kulüpler ekonomik krizin içinde. Ceyhun Bey’in görevi belli. Bugüne kadar ne yaptıysa ona devam edecek. Gelişi güzel transfer yapılmamalı, kulübün menfaatleri korunmalı. Yöneticilerim de bir parçası. Sevgili hocam, ağabey diyeceğim. Biz bir sistemi oturtmaya çalışıyoruz. Menajer – yönetici ilişkisi bitmiştir. Ben buradayken benim sistemim bu olacak. Kulüplerin ayakta kalabilmesi için gerekli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ: DESTEK VE İLGİ İÇİN TÜM TARAFTARLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Yeniden Beşiktaş’ta olduğu için mutlu olduğunu belirten Şenol Güneş, “Bana bu şansı veren tüm Beşiktaş yönetime teşekkür ediyorum. Burada olmadan önce kamuoyunda çokça konuşuldu. Uzun yıllar futbol hayatım var, son dönemde gördüğüm destek ve ilgi için tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Bu da şunu gösteriyor: Demek ki güzel şeyler ortaya koymuşuz. Umarım ki bu başlangıçta bizim için anahtar olur. Büyük bir camianın içindeyiz. Böyle bir durumun ortaya çıkması, benim suçum değil. Şartların buraya gelmesini kimse istemezdi. İstenmese de değişiklikler oluyor. Bundan önce Ismael ve ekibine teşekkür ediyorum. Bıraktıkları yerden daha iyisini yapmak için buradayım. Bildiğim bir camia. Türk futbol kamuoyuna açık bilgileri vermek zorundayız. Futbol yarışlarında saha dışlarındaki olaylar, saha içlerini olumsuz etkileyebiliyor. Beşiktaş’ın bugünden itibaren başında olan kişi olarak takıma karşı olan bir şeyin karşısında olacağım. Herkese açık olacağım. Benim ve kulübün başarıya ihtiyacı var. Camianın beklentisi bu. Oynadığımız oyundan keyif alacağız. Keyif alan, veren futbol istiyoruz. Taraftar da bize sevgi, ilgi gösteriyor. Kısa sürede çok değişiklik olmadan eldeki imkanlarla, kişilerle yeni birilerini katarak göreve devam etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“GÖREVİMİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPACAĞIMIN SÖZÜNÜ VERİYORUM”

Önlerinde kısa sürede oynayacağı maçlar olduğunu kısa sürede çözüm üretmeye çalışacaklarını ifade eden Güneş, “Ceyhun Kazancı ile devam edeceğiz. Bayram Bektaş, Şeref Çicek ve analist hocamız Eren var. Beraber çalıştığım arkadaşlarla başlayacağız. 3 gün zamanım var Ümraniye maçı için. 3 tane kritik maçımız var. Sonrasında zamanımız var. Bu kısa süreyi en iyi şekilde geçirmek zorundayız. Ligdeki durumu biliyoruz. Sıralamaya bakmadan kendi oyunumuza, eksiklerimize bakarak çözüm üretmeye çalışacağız. Varsa eksik düzelteceğiz. Bu kulüp büyük bir kulüp. İyi bir yönetimi, başkanı var. Görevimi iyi şekilde yapacağımın sözünü veriyorum” dedi.

“ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIŞACAĞIZ”

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ve bunun için çalışacaklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, “Camia nereyi istiyorsa oraya getireceğiz. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor herkesin beklentisi şampiyonluktur. Bugün itibariyle hedef odur. Bunları konuşup, zaman kaybedecek halde değiliz. Mazeret bulup sapmak istemiyoruz. Eksiklerimiz var. Oyuncuların durumunu görmek lazım. Şu anda Türkiye liginde çekişmeli bir yarış var. Geçmiş yıllara göre farklı bir yarış olacak. Yine iyi oynayan takımlar var. Hepsi renk katıyor. Gerginlik olmasını dilemiyorum. Bunun kimseye yararı yok. Enerjimizi boşa harcıyoruz. Hedefimiz belli: Taraftarın beklentisi. O yol için yola çıkacağız. Sıralamadaki yerin şu anda konuşulmasını doğru bulmuyorum. Oyunu düzeltelim, sıralama sonraki iş. Şampiyonluk için yarışacağız. Bazen beklentileri çok büyük yapıyoruz. Onun altında eziliyoruz. Bazen kendimizi küçük görüyoruz. Var olan değerlerini gösterebiliyorlarsa sorun yok. Bulamıyorsa, ona bakacağız. Hepsi bizim için önemli. Hiçbirinden vazgeçmeyiz. Takıma katkı yapmayan dışarıda kalır. İyi maçlar var, doğrular, hatalar var. Ama içeri girmeden bir şey söylemek doğru değil. 3 maçtan sonra takımı görüp daha geniş bir açıklama yaparız” diye konuştu.

“BENİM DE, KULÜBÜN DE, TAKIMIN DA BAŞARIYA İHTİYACI VAR”

Son 10 yılda en çok şampiyonluk alan takımın Beşiktaş olduğunu hatırlatan Güneş, şöyle konuştu:

“Bu benim değil, bizim işimiz. Başkan, yönetim, teknik heyet, oyuncular, medya, taraftar… Başarıdan hepimiz hazzını alacağız. Benden sonra Sergen Yalçın ile alınan şampiyonluk var. Son 10 yılda en çok şampiyonluk alan takım Beşiktaş. Son şampiyon Trabzon da ses getirdi. Olumsuzluk bakarsak, neyi eksik yaptık şampiyonluk sonrasında, onu konuşuruz. Yeni bir heyecanım var. Benim de, kulübün de, takımın da başarıya ihtiyacı var.”

“TARAFTARIN DESTEĞİ VAR, ONU KAYBETMEMEK LAZIM”

Takımın içine girdikten sonra duruma daha net bakacaklarını dile getiren Şenol Güneş, “Sıralamadaki yer doğru değil. Oynanan maçlar var. Oyun, atılan ve yenen gollere baktığınız zaman atılan gollerde ön sırada görülüyor. Hemen hemen 5, 6 takım arasında en çok yiyen takım. Bunu tek bir şeye bağlamak doğru değil. Bunlar hep kullanılabilir ama ben o tarafında değilim. İyi başlayıp, kötü bitiyor bunlar, neden? Takımın temposunu ayarlayamaması mı, bunları göreceğiz. Ben işin sorumlusuyum. Oyuncular benim gözüm, kulağım. Ben beyin olmak istiyorum. Taraftarın olağanüstü bir desteği var. Onu kaybetmemek lazım. Sahada oyuncular coşkuyla oynuyor. Oyuncular çok istekli ama kontrolsüz. İstekle beraber, akıl ikinci planda kalıyor. Çok şey yapmak istiyor ama yapamayınca daha çok şey yapmak isteyince de hata yapıyor. Dıştan bakarak kolay konuşuluyor. İçine girince göreceğiz. Bu sene tek kulvarda yarışıyor. Ben başkanı yeni tanımıyorum. Dostluğumuz ayrı, iş ayrı. Başkanın olduğu yerde o hocayı yönetir, ben de takımı yönetirim. Bazen yakın olduğumuz için alır dediler” ifadelerini kullandı.

“ALLI, TOTTENHAM’DA 3 İYİ OYUNCUDAN BİRİYDİ. YÜZDE 50’Sİ YETER BURADA”

İyi oyuncular alındığını ancak bu isimlerin saha içinde iyi performans vermesi gerektiğini söyleyen Güneş, “Oyun kurgusu olarak belki hocanın oyun anlayışında önde baskı yapıp, kazandığı topla hızlı hücuma çıkmak var. Sanki öyle bir oyun öne çıktığı için oyun kontrolü kayboldu. Tüm takım hücum eder ama aynı zamanda savunma da yapacak. Oyuncularla bunu yaparken eksiklikler kalır ama dışardan bakınca bu oyuncuların bunu yapabileceğini düşünüyorum. Alli, Tottenham’da 3 iyi oyuncudan biriydi. Yüzde 50’si yeter burada. Nasıl kazanırız, iyi oyuncu almak yetmiyor. Tamam iyi oyuncular aldık ama iyi oynarlar mı? Onun için bütün oyuncular kendi performansına çıkmalı” dedi.

Başkan ile olan ilişkilerinin işe zarar vermeyeceğini, aksine katkı vereceğini dile getiren tecrübeli teknik adam, “Başkan buluşmak istedi, ben de geldim. Ben de kararsızdım çalışmayla ilgili. Uzun süre Trabzon’a gittim. Bildiğin, büyük bir kulüpte çalışmak çok önemli. Samimiyetimizin iş ahlakımıza zarar vermeyeceğini düşünüyorum. Aksine katkı yapacaktır. Mutluyum” dedi.

Takımdaki hücum oyuncuları hakkındaki görüşleri sorulan tecrübeli teknik adam şöyle konuştu:

“Muleka’yı çok beğendim. Weghorst da öyle. Yabancı sayısının fazlalığı onları da biraz krize sokuyor gibi. Cenk de var. Gerekirse Tayfur açık oynatılır. Birçok oyuncu var. Rekabeti sağlayabilirsek iyi olacak. Daha önce Cenk ile Gomez örneği var. İyi oyuncular olduğu zaman her şeyi oynarız.”

“BEŞİKTAŞ DAHA ÖNCE PROJE YAPMADAN DA ÇIKARDI GENÇ OYUNCU”

Altyapı konusunun daha sonra konuşulması gerektiğine belirten Güneş, “Proje diyoruz, gençler diyoruz, hep aynı şeyi söylüyoruz. Beşiktaş daha önce proje yapmadan da çıkardı genç oyuncu. Bayern, Barcelona oradan da çıkıyor. 10 genç ile kampa giderdik. Gelişenleri alıyoruz. Fatih vardı, şimdi Alanya’da. Üst seviye olmasa bile faydalı oyuncu. Bunları sonra konuşuruz. Şu anda yarışma yapıyoruz. Yetenekli bir genç var. Çok da beğendim, koydum oynuyor. O zaman transfer etmeyelim, hep onlarla oynayalım. Kimse beklemez. Berkay’ı beğendim. Oyunu gören tekniği var. Ne kadar eksiği var bilmiyorum. Onları bir görelim. Yarışı kazanmadığımız zaman kimse bakmıyor. Bu yapılmıyor demek değil. Aynı tesis duruyor. Sadece takıma yöneleceğiz. Bu bir avantaj. Gittiğimde kazançlara rağmen ekonomik sorunlar vardı. Şimdi öyle bir şey yok. İşlerine bakacaklar. Ben de şu an heyecanlıyım. Acaba nasıl olacak diye çekingenliğim vardı. Eleştiriler olacaktır tabii ki” diye konuştu.

“BEN YÖNETEN ONLAR DA YÖNETİLEN OLARAK EN İYİSİNİ YAPACAKLAR”

Takımın da kendisinin de başarıya ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Güneş, “İyi ya da kötü demedim. Transferler iyi olsun diye yapıldı. İyi oyuncu alırsınız, iyi oynamazsa olmaz. Tek başına eğitim olmaz. Ben konuştum, anlattım durumu, neden sahada böylesiniz diye. Yıldız oyuncu bile sahada bir şey öğrenir. Onların da benim de başarıya ihtiyacı var. Futbolun dili birdir. Zaten takımda hepsi uyumlu oyuncular. Hocadan ne bekliyorlar, bunu konuşacağız. Ben yöneten onlar da yönetilen olarak en iyisini yapacaklar” şeklinde konuştu.

“ELİMİZDE HEM YERLİ HEM DE YABANCI İYİ OYUNCULAR VAR”

Takımda hem Türk hem de yabancı olarak iyi futbolcular olduğuna dikkat çeken Güneş, “Josef’in şampiyonluk yarışındaki durumumu hatırlayın. Sonrasında bir sakatlık yaşadı. Ankaragücü’nde bir olay oldu ondan mı? Dele iyi bir oyuncu. Randımanı alınmadığını söylemek onu kötülemek, beğenmemezlik değil. Kadroyu görmek gerekiyor. Mevcut kadro var. Yabancı sayısının fazlalığı hem Türklere hem de onlara yanlış oluyor. 11 tane yabancı oynasa da yedek kalan olacak. Kavgayı kendimiz yaratıyoruz. Niye yabancı alıyoruz, bizde yoktur diye. Bizde varken neden başka yerden alalım? Elimizde hem yerli hem yabancı iyi oyuncular var. Onların daha iyi olmasını bekliyoruz. Bunu yapacağız” dedi.

İç sahada oynanan büyük maçlarda yaşanan kayıpların önemli olmadığını, bu maçları deplasmanda telafi edilebileceğini söyleyen tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

“Artık sadece büyük rakipler yok. Taraftarımız açısından avantajımız var. Ama sadece ona bakmamak lazım. Takım güçlüyse, Beşiktaş, Hatay’a kaybettiği zaman neden eleştiri alıyor? Oyun olarak da skor olarak da güçlü olduğunu göstereceksin. Onun için oyun diyorum. İyi oynayan takım herkesi, her yerde yenebilmeli. Beşiktaş oynadığı oyunu rakibe kabul ettirmeli. Ümraniye bizden puan almak isteyecek. Ona göre plan geliştireceğiz. Oyunu formata dönüştürmek gerekiyor. Bizden güçlü olduğu zaman nasıl savunma yapacağız, ona bakacağız.”

“BENİ KENDİLERİNDEN SAYIYOLAR, BUNUN İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Beşiktaşlı taraftarlardan telefonuna çok sayıda klip geldiğini dile getiren Güneş, “Aynı heyecanı orada yaşayacağız. Zamanla heyecan yatışacak. Orada da ambiyans olur. Telefonuma ne klipler atılıyor. Taraftar önemli. Taraftar bir kulübün sembolüdür. Aile havası olduğunu görüyorum. Bu beni mutlu ediyor. Beni de kendilerinden sayıyorlar, bunun için teşekkür ediyorum” dedi.

CEYHUN KAZANCI: TOPARLANIP, ZAFERE ULAŞACAĞIZ

İyi transferler yapıldığını ancak kadronun hakkının verilemediğini ifade eden Ceyhun Kazancı, “Beşiktaş’ın suni tartışmalara ihtiyacı yok. Buranın konusu ben olamam. Büyük konulardan bahsetmeliyiz. İşin içinde olanların daha iyi bildiği bir rant dünyası var. O yüzden bunlar üstünde konuşmanın bir anlamı yok. Hoca ile ilk kez dün tanıştık. Şenol hoca önderliğinde uzun yıllar başarılı günlerimize geri döneceğiz. Transferlerle alakalı, iyi bir kadromuz var. Bu kadronun hakkı verilemedi. İnşallah bu hak hoca ile beraber verilecek. Puan olarak çok uzakta değiliz. Toparlanıp zafere ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

“KULLANILAN O TEHDİT CÜMLESİ BENİM HADDİME DEĞİL”

Daha önce “Teknik direktör Şenol Güneş ile çalışmam” gibi bir söylemde bulunmadığını belirten Kazancı, “Bu masada birlikte oturuyoruz. Bu bir cevap. Ben hoca ile dün tanıştım. Maalesef o kullanılan tehdit cümlesi benim haddime değil. Her seçimde başkan yetkilidir. Bir yol arkadaşlığımız var. Şenol hocamla şampiyonluklara ulaşacak bu takım” dedi.

