Beşiktaş’ın kent kültürü dergisi b+ yeni hikayeler ve çeşitli içerikleriyle yeniden yayın hayatına başladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık mücadelesi için Beşiktaş’tan yola çıkışının 101. yılına özel yapılan çalışmalar, COVID-19 salgınına karşı mücadelede hayata geçirilen projeler ve şehitlerin yetim kalan çocukları için açılan çoğu Beşiktaş’taki yetimhaneler yeni sayıda yer aldı.

19 MAYIS’IN 101. YILINA ÖZEL LOGO YAPILDI

2015 yılında yayın hayatına son verilen ve geçtiğimiz ay Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat öncülüğünde yenilenerek yayın hayatına başlayan Beşiktaş’ın kent kültürünü yansıtan b+ dergisi yeni sayısıyla okurlarla buluştu. Mayıs ayı sayısında Atatürk’ün Beşiktaş’tan Samsun’a yola çıkışının 101. yılına özel yapılan logo dergi sayfalarında yer alırken, bu yıl 100’üncü yılı kutlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşuna dair bilgileri de içeriyor. Beşiktaş Belediyesi’nin COVID-19 salgınına karşı mücadelede hayata geçirdiği projelerin yer aldığı b+ kent kültürü dergisinin bu ay ki ana konusu yetimhaneler. Balkan Savaşları sonrasında şehitlerin yetim kalan çocukları için açılan çoğu Beşiktaş’taki yetimhaneler, bu sayıda tüm detaylarıyla işlendi.