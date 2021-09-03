Beşiktaş’ın göbeğinde aşı uygulama merkezi açılıyor

İSTANBUL, (DHA) – Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Beşiktaş Kaymakamlığı ve Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle aşı uygulama merkezleri kuruyor. Aşılamaya destek olmak amacıyla kurulan merkezler, mesai saatleri içerisinde hizmet verecek.

Dünyada her geçen gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19 pandemisi, farklı varyantlarla ülkelerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Kovid-19’a karşı en güçlü silah ise aşı. Küresel çapta, ikinci doz aşı olmak üzere şimdiye kadar uygulanan doz sayısı 5 milyara yaklaşırken, Türkiye’de ise üçüncü doz da dahil olmak üzere uygulanan aşı miktarı 95 milyonu buldu.

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TIP FAKÜLTESİ DOKTORLARI VE SAĞLIK KURUMU PERSONELLERİ HİZMET VERECEK

Kabine toplantısının ardından açıklanan yeni kararlar doğrultusunda, aşılama oranlarının arttırılmasına destek olmak amacıyla kolları sıvayan Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş Kaymakamlığı ve Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Beşiktaş’ın göbeğinde aşı merkezi kuruyor.

Dileyen herkesin kolaylıkla başvurarak aşısını olabileceği merkezde, BAU Tıp Fakültesi doktorları ve İlçe Sağlık Kurumu personeli hizmet verecek.