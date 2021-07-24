 Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) – Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve yarım sahada yapılan çift kale taktik maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30’da ve 18.00’de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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