İstanbul’da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Taksim Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Barbaros Bulvarı boş kaldı. 

Yasak öncesi büyük yoğunluğun görüldüğü Beşiktaş İskelesi de sessizliğe büründü. 

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