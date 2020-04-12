İstanbul’da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Taksim Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Barbaros Bulvarı boş kaldı.
Yasak öncesi büyük yoğunluğun görüldüğü Beşiktaş İskelesi de sessizliğe büründü.
Yasak öncesi büyük yoğunluğun görüldüğü Beşiktaş İskelesi de sessizliğe büründü.
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