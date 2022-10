Beşiktaş, Valerien Ismael ile yol ayrımına geldi

- Reklam -

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) – Son 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkartabilen Beşiktaş’ta teknik direktör Valerien Ismael’in ayrılma ihtimali her an artıyor.

Fransız teknik adam şu an için görevinin başında olsa da siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör arayışı başlamış durumda. Bilinen isimler ilk olarak Şenol Güneş, Sergen Yalçın ve Rıza Çalımbay olurken, yabancı teknik direktör adaylarının da olduğu gelen bilgiler arasında. Dünkü Hatayspor maçına kadar Valerien Ismael’e desteğini sürekli gösteren başkan Ahmet Nur Çebi’nin şu an için net bir tavır göstermediği ancak kararını değiştirme aşamasında olduğu öğrenildi. Kulüp içinden alınan bilgilere göre Valerien Ismael şu an görevinin başında ancak Ümraniyespor maçında yeni teknik direktör de takımın başında olabilir.

