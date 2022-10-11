Beşiktaş, Trabzonspor hazırlıklarına başladı

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İSTANBUL,(DHA) – Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başladı. İdman, minyatür kalede yapılan pas ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00 ve 13.30’da basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)