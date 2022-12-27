Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı

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İSTANBUL,(DHA)- Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında perşembe günü sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşularıyla başlayıp, 5’e 2 ve pas çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmaların yapıldığı antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

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