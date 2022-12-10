Beşiktaş taktik çalıştı

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Ali DANAŞ / ANTALYA, (DHA) – Dünya Kupası için verilen arada Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi’nde kamp yapan Beşiktaş, sabah idmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmasıyla devam etti. Tek pas ve 3 takım halinde yapılan top kapma çalışmasının ardından çift kale maça geçildi. 3 grup halinde oynanan taktik çift kale maç sonrası antrenman sona erdi. Teknik direktör Şenol Güneş’in çalışma bitiminde Nathan Redmond ile özel olarak konuşması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan antrenmanı, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da takip etti.

Milli takımdan dün dönen Atiba Hutchinson idmanın tamamında yer alırken; gribal enfeksiyon geçiren Rosier ve Emrecan, dinlendirilen Masuaku ile tedavileri devam eden Ghezzal ve Josef antrenmanda yer almadı.

Antrenman sonunda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş birlikte poz verirken; basın mensuplarının transfer sorularına espri ile karşılık verdiler. Şenol Güneş Hollanda – Arjantin maçında 2 gol atan ve yıldızlaşan Weghorst ve Dünya Kupası ile ilgili olarak da kısaca, “Weghorst iyi oyuncu. Penaltıya kalınca herkese eşit sürprizler oluyor, ben yanıldığım için daha konuşmayayım. Ben Brezilya’yı finalde bekliyordum, olmadı” diye konuştu.

Beşiktaş öğleden sonra saat 16.00’da yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek. Siyah beyazlılar kamptaki ikinci hazırlık maçını yarın kamp otelinin sahasında Westerlo ile yapacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Antrenaman detaylar

– Çebi ve Şenol Güneş’in poz vermesi ve konuşmaları

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(FOTOĞRAFLI)