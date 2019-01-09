FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 10’uncu maçında Fransız kulübü SIG Strazburg’a konuk olan Beşiktaş Sompo Japan, mücadeleden 69-64 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı salonda takip eden 600 kadar Türk taraftar, maç sonunda galibiyeti coşkuyla kutladı.

Strazburg şehrinde bulunan Rhenus Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini ev sahibi ekip 21-20 üstün tamamlarken, karşılaşmanın ilk yarısı da Fransız ekibinin 36-32’lik üstünlüğüyle sona erdi. 3’üncü periyottaki başarılı mücadelesiyle 52-51 öne geçen Beşiktaş Sompo Japan, maçı ise 69-64 kazanan taraf oldu.

600’ü Türk olmak suretiyle 6 binden fazla seyircinin önünde oynanan karşılaşmada Beşiktaşlı oyuncu Rich, 28 sayıyla sahanın en skorer adı oldu.

Maçın sonrasında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanoviç, ekibini galibiyetten dolayı kutlama ettiğini söyledi.

Ivanoviç, “Jason Rich çok iyi bir maç çıkardı. Takımın yapmış olduğu savunma yardımıyla kazanma talihimiz vardı. Jason çok iyi bir günündeydi fakat özellikle yaptığımız savunma beni çok sevindirdi. İstanbul’da oynadığımız maçta savunmamız bu şekilde değildi. Maç görünmüş olduğu kadar rahat olmadı. Basketbolda 10 saniyede bile çok şey değişebilir. Üst tura çıkabilmek yerine önemli bir galibiyet aldık. Tur için bu galibiyet çok önemliydi ama daha 3 galibiyete ihtiyacımız olduğunu da biliyoruz. Bu amaca ulaşabilmek için çalışacağız. 6 binden fazla izleyici olması da bu maçı daha güzel hale getirdi. Seyirci muhteşemdi, her iki takımın oyuncularını da kanatlandırdılar” ifadelerini kullandı.