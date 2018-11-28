Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5’inci haftasında yarın deplasmanda Sarpsborg 08 ile oynayacağı maç için Norveç’e gitti.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan saat 11.45’te kalkan özel uçakla yola çıkan Siyah-beyazlılarda 10 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları bulunan Pepe, Gary Medel, Ryan Babel, Gökhan Töre, Enzo Roco ve Gökhan Gönül maç kadrosunda yer almazken, bu isimlere Portekizli yıldız Ricardo Quaresma da eklendi. Hafif ağrıları bulunan Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş tarafından riske edilmeyerek Norveç kafilesine alınmadı.

Böylece Siyah-beyazlılar, sakatlığı bulunan 7 futbolcu ve kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan ile UEFA’ya verilen takım listesinde ismi olmayan Atiba ve Güven Yalçın’ın da eklenmesiyle Sarpsborg 08 karşısına 10 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Siyah-beyazlı kafilede şu isimler yer aldı;

“Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Adriano Correia, Necip Uysal, Domagoj Vida, Caner Erkin, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Erdem Seçgin, Jeremain Lens, Mustafa Pektemek, Cyle Larin, Vagner Love, Erdoğan Kaya, Oğuzhan Akgün, Rıdvan Yılmaz”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Futbolcuların güvenlik kontrolünden geçişi

-Yolcuların futbolcularla fotoğraf çektirmesi

-Futbolcuların pasaport kontrolünden geçiş detayları

-Genel Detaylar