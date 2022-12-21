Beşiktaş – Şanlıurfaspor: 4-2

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Sezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA) –

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Burak Pakkan, Emrah Ünal, Anıl Usta

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu – Rosier (Dk. 87 Tayfur Bingöl), Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Atiba (Dk. 29 Tayyip Talha Sanuç), Redmond, Salih Uçan (Dk. 46 Weghorst), Dele Alli (Dk. 29 Gedson), Muleka (Dk. 59 Nkoudou), Cenk Tosun

ŞANLIURFASPOR: Aydın Bağ – Seyit Gazanfer (Dk. 77 Semih Karadeniz), Abdulsamet Burak, Mehmet Yiğit, Barış Gök, Mehmet Alp Kurt, Erkam Develi, Bünyamin Balat (Dk. 86 Ömer Uzun), Behlül Aydın (Dk. 59 Mustafa Durak), Mert Çapar (Dk. 77 Enes Tubluk), Kemal Rüzgar

GOLLER: Dk. 67 ve Dk. 69 Cenk Tosun, Dk. 73 Nkoudou, Dk. 85 Weghorst (Beşiktaş), Dk. 9 ve Dk. 15 Kemal Rüzgar (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Emrecan Uzunhan (Beşiktaş), Mehmet Yiğit (Şanlıurfaspor)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Turu’nda Şanlıurfaspor’u sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 4-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Beşiktaş’a turu getiren golleri 67 ve 69’uncu dakikalarda Cenk Tosun, 73’üncü dakikada Nkoudou ve 85’inci dakikada Weghorst kaydetti. Deplasman ekibinin golleri ise 9 ve 15’inci dakikalarda Kemal Rüzgar’dan geldi.

8’inci dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Barış Gök’ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ersin kornere çeldi.

9’uncu dakikada Şanlıurfaspor öne geçti. Seyit’in sağ kanattan son çizgiye indikten sonra yaptığı ortada penaltı noktasının hemen gerisinde topla buluşan Kemal’in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak filelere gitti: 0-1.

15’inci dakikada deplasman ekibi farkı 2’ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Rosier’den sıyrılan Barış, penaltı noktası üzerindeki Kemal’i gördü. Bu oyuncunun bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

42’nci dakikada Redmond’un kullandığı köşe vuruşunda Muleka’nın indirdiği topla buluşan

43’üncü dakikada Rosier’in sağ kanattan yaptığı ortada Cenk Tosun’un sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

47’nci dakikada Muleka’nın pasıyla ceza sahası yayı gerisinde topla buluşan Weghorst’un ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

67’nci dakikada Beşiktaş farkı 1’e indirdi. Nkoudou’nun ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Cenk’in sert vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.

69’uncu dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Gedson Fernandes’in arapasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Cenk Tosun’un çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin oradan ağlara gitti: 2-2.

73’üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Orta sahada rakipten topu kapan Nkoudou Cenk’e pasını verdi. Cenk’in bekletmeden pasıyla tekrar topla buluşan Nkoudou’nun ceza sahası içerisinden sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.

81’inci dakikada Redmond’un pasında Cenk Tosun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlağı savunma çizgiden çıkardı.

85’inci dakikada Rosier’in pasıyla ceza sahası yayının hemen gerisinde topla buluşan Weghorst’un vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 4-2.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş, sahadan 4-2 galip ayrılarak kupada bir üst tura yükseldi.

(FOTOĞRAFLI)