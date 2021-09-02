Beşiktaş, özel maçta Ümraniyespor’u 4 – 0 yendi

İSTANBUL / DHA – Beşiktaş, milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçını 4 – 0 kazandı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan mücadeleye Siyah-beyazlılar Emre Bilgin, Necip Uysal, Serdar Saatçı, Francisco Montero, Fabrice N’Sakala, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Gökhan Töre, Georges-Kevin N’Koudou ve Güven Yalçın 11’iyle başladı.

Beşitaş’a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Mehmet Topal, 51. dakikada Gökhan Töre ve 49 ve 57. dakikalarda Güven Yalçın kaydetti.

(FOTOĞRAFLI)

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