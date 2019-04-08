16.4 C
Ankara
8 Nisan 2019
Ana Sayfa Video Haber Beşiktaş Müze Sergisi açıldı
Beşiktaş Müze Sergisi açıldı
Beşiktaş Müze Sergisi açıldı
Video Haber

Beşiktaş Müze Sergisi açıldı

Editör Editör

-

4
0
Önceki İçerikGoogle Asistan reklam gösterimine başlıyor
Sonraki İçerikŞampiyon galibiyetle başladı
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Video Haber

Okulun koridorları diğer okullara örnek oldu

Editör -
Diyarbakır'da Selahaddini Eyyubi İlkokulu'nun koridorları, öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmesi amacıyla uzay, bilim ve İngilizce dil sokaklarına dönüştürüldü.
Devamını Oku
Video Haber

Tarihi kilise, bakımsızlığa terk edildi

Editör -
Kayseri'de, 1837 yılında yığma yapım tekniğiyle kesme taşlarla inşa edilen tarihi Panagia Rum Kilisesi, aradan geçen zamanda bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü.
Devamını Oku
Video Haber

Yerli “Bonnie Ve Clyde” Yakalandı

Editör -
İstanbul'da otomobilleri park eden kişileri takip ederek, uzaktan kumandanın aracı kilitlemesine engel olarak hırsızlık yapan 1'i kadın 2 kişi yakalandı.
Devamını Oku

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Haberler Kaçmaz!

Microsoft

Microsoft eğitim etkinliğinde Türkiye’ye ödül

Editör -
Microsoft Education Exchange etkinliği kapsamında düzenlenen eğitim ekipleri yarışmasında kapsayıcılığı teşvik eden bir sınıf ortamı yaratan Uğur Sarıçam birincilik ödülü aldı.
Sussex Düşesi, ilk çocuğunun doğumunu kendisinin seçtiği bir kadın doğum uzmanının gerçekleştireceğini açıkladı.

Meghan, Kraliçe’nin Doktorunu Reddetti

Ukrayna, devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yarışacak olan Vladimir Zelenskiy ile Petro Poroşenko'nun statta yapılması beklenen canlı yayın tartışmasına odaklandı.

Ukrayna’da gündem Zelenskiy-Poroşenko tartışması

Theresa May

May net konuştu: Mümkün değil

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71