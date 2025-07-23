Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye odaklanan Beşiktaş, kanat bölgesine takviye için rotasını Portekiz'e çevirdi. Siyah-beyazlıların hedefindeki isim milli yıldız Kerem Aktürkoğlu.

Benfica ile Temas Sağlandı

Yurt dışı kaynaklı haberlere göre Beşiktaş yönetimi, Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile görüşmelere başladı. Oyuncunun mevcut durumu ve maddi talepleri hakkında bilgi alındığı bildirildi.

Geçmişte Galatasaray’dan Transfer Olmuştu

Kerem, geçtiğimiz sezon başında 11 milyon Euro karşılığında Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olmuştu. Portekiz ekibinde 7 numaralı formayı giyen yıldız oyuncunun bu yaz takımdan ayrılabileceği öne sürülüyor.

İstatistiklerle Dikkat Çekiyor

Benfica formasıyla çıktığı 53 karşılaşmada 16 gol ve 11 asist üreten Kerem Aktürkoğlu, performansıyla Avrupa’da da ilgi görmeye devam ediyor.