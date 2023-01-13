Beşiktaş, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı

- Reklam -

İSTANBUL,(DHA) – Beşiktaş, Süper Lig’de yarın Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, 5’e 2 çalışmasının ardından oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Konya’ya gidecek.

(FOTOĞRAFLI)