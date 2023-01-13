Beşiktaş, Konya’da tezahüratlarla karşılandı

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Salih BÜYÜKSAMANCI – Melih İlhan GÜN / KONYA,(DHA)- Süper Lig’in 19’uncu haftasında yarın deplasmanda Konyaspor’a konuk olacak Beşiktaş, karşılaşma için geldiği kentte coşkuyla karşılandı.

Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında Beşiktaş yarın deplasmanda Konyaspor’a konuk olacak. Medaş Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’ndaki karşılaşma 16.00’da başlayacak.

Siyah-beyazlı kafile, bugün özel uzakla Konya’ya geldi. Taraftarlar, saatler öncesinden geldikleri Konya Havalimanı’nda takımlarını coşkuyla karşıladı ve teknik direktör Şenol Güneş’e çiçek hediye etti. Beşiktaş kafilesi, daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Siyah-beyazlı ekibin 23 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:

“Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton Souza,Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Necip Uysal, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Berkay Vardar, Atiba Hutchinson, Josef de Souza, Kerem Atakan Keskin, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Dele Alli, Georges Kevin Nkoudou, Nathan Redmond, Cenk Tosun, Jackson Muleka, Oğuzhan Akgün.”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

– Şenol Güneş’ten detay

– Futbolculardan detay

– Taraftarın coşkuyla karşılaması

– Genel ve detay

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(FOTOĞRAFLI)