Beşiktaş, Kasımpaşa maçının çalışmalarını sürdürüyor

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Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA)- Beşiktaş, Kasımpaşa ile evinde oynayacağı Spor Toto Süper Lig’in 18’inci hafta maçının hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Hafta içinde oynanan 17’nci haftayı BAY geçen siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Siyah-beyazlı futbolcular daha sonra yarı sahada 4 gruba ayrılarak şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Kasımpaşa maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanda Wout Weghorst, Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin, Salih Uçan ve Oğuzhan Akgün yer almadı.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan detaylar

-Şenol Güneş’in görüntüsü

(FOTOĞRAFLI)